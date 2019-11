Addio a Bruno Paolo Amicarelli, magistrato 'di razza'

San Buono, piccolo centro del Vastese interno, è in lutto per la morte del dott. Bruno Paolo Amicarelli, magistrato, morto all'età di 85 anni a Pescara, città nella quale risiedeva. Con luii se ne va un magistrato di razza, che ha vestito la toga per 50 anni conclusi 11 anni fa nel ruolo di procuratore generale della Corte d'Appello dell'Aquila.

Originario di San Buono, è stato pretore e pubblico ministero a Vasto, Lanciano, Pescara, Larino in Molise, e poi a Chieti dove è stato anche procuratore capo prima di essere nominato procuratore generale all'Aquila.

Figlio del dott. Giuseppe Amicarelli, medico molto apprezzato nel territorio, ha mantenuto vivi i legami con il suo paese.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 15, nella Chiesa del Cristo Re in via del Santuario a Pescara. La salma sarà poi traslata nel cimitero di San Buono.