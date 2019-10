Da 39 anni con i fratelli Diella a Vasto: una lunga scia di bontà

26 ottobre 1980-26 ottobre 2019: traguardo dei 39 anni di attività per la pasticceria dei fratelli Cosimo e Peppino Diella a Vasto.

Un percorso di deliziose bontà che inizia con l'apertura del primo locale in piazza Verdi, nella 'mitica' Shanghai', su iniziativa dell'allora 22enne Cosimo. Di tempo ne è passato, intatta, con il lavoro che prosegue nella sede attuale di via Arno, è rimasta la passione nel lavoro di ogni giorno e la maestria nella produzione di prodotti che deliziano le colazioni di tanti vastesi e non e le loro occasioni di festa.

Da Cosimo, dunque, il via all'attività: le prime esperienze alla pasticceria Baccalà e a quella di Argentieri a Santa Maria gli hanno dato il primo 'impasto', la frequentazione a Milano, di una scuola che ha formato i migliori pasticceri in Italia, ha fatto il resto.

Ecco, allora, insieme al fratello Peppino e ai vari collaboratori, l'ottima produzione quotidiana nel laboratorio di via Arno (attivo dal 1992), locali nei quali, a pochi passi dal cuore del centro storico della città, vengono tirate fuori tante dolcezze, tra cornetti, torte, dolci della tradizione vastese ed altre specialità, tutte a livello di prodotto artigianale. Le 'chicche'? Di certo i gustosi panettoni e le colombe, sfornate sfornati nei periodi delle due ricorrenze di festa principali dell'anno, Natale e Pasqua.

Tante ore di lavoro quotidiano per i Diella, che iniziano prima dell'alba e terminano quando il sole è ben alto nel cielo, se non destinato ad andare... a riposo. Dolci e bontà, sì, ma non solo per i 'Diella brothers', conosciuti in città e nel territorio anche per l'impegno nel mondo dello sport e della pallavolo e del beach volley giovanili in modo particolare.