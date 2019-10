Rosario Esposito La Rossa a Vasto e la sua 'piazza di spaccio di libri'

L'incontro con le scolaresche vastesi ed il dialogo aperto con gli studenti, in un mercato ortofrutticolo di Santa Chiara gremito di ragazzi, ha rappresentato il 'segmento' principale dell'intensa giornata vastese, quella di ieri, di Rosario Esposito La Rossa, scrittore-editore, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Evento frutto della sinergia tra l'ideatrice Miranda Sconosciuto, insegnante carceraria Cpia, Patrizio Lapenna della Confesercenti e il Comune di Vasto nelle figure del sindaco Francesco Menna e degli assessori Peppino Forte, Anna Bosco, Lina Marchesani e Gino Marcello, in collaborazione con la Nuova Libreria di Emanuela Petroro, il Csi e l'associazione Papa Giovanni XXIII, per un vero e proprio gruppo in azione per accogliere La Rossa.

Nell'incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Ritucci, fari puntati sul giovane uomo scrittore, "un esempio encomiabile di grande spessore sociale", ha evidenziato Miranda Sconosciuto, accompagnando i ragazzi verso la scoperta del "sognare il sogno impossibile", nella stora di Rosario creatore della "Scugnizzeria", una libreria indipendente in uno dei quartieri più difficili di Napoli, spacciando cultura e seminando bellezza e speranza. In particolare, l'attenzione è stata incentrata su "Eterni secondi, perdere è un'avventura meravigliosa", libro di La Rossa. "Meravigliose cadute possono proporre incredibili voli", ha ricordato.

La Rossa ha fatto poi visita, nel pomeriggio, alla Casa Lavoro di Vasto ed è stato successivamente accolto nella sala consiliare "Giuseppe Vennitti" dal sindaco Francesco Menna e dagli amministratori comunali e da un amico vastese di vecchia data, Angelo Marzella, capo scout e presidente del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti" di Vasto.

Foto di Andrea Marino