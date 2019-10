Leano Di Giacomo, trent'anni d'Autore

Leano Di Giacomo, nato e residente a Vasto, è stato speaker radiofonico di Radio Vasto dal 1978 al 1981, dall’83 all’85 ha pubblicato quattro raccolte di poesie, iscritto alla SIAE–sezione musica dal 1986 come paroliere.

Ripercorriamo questi trent’anni di lavori discografici citandone i più significativi.

1989: scrive “Cuore Biancorosso” in occasione del ritorno in serie C della Vastese.

1990: esce la Compilation “Un sorriso per la vita” a favore dell’AIRC, tra le canzoni “I miei blue-jeans” scritta per Auro Zelli.

1991: quattro i brani incisi nell’album Sogno, del cantante lancianese Liborio; scrive “Un gigantesco sommergibile“ per Valerio Liboni, batterista e produttore dei Nuovi Angeli ,pubblicato in musicassetta, 33 giri e Cd su etichetta Polygram

1992: canzoni per le Orchestre Papillon e Gallia;

1993: brani inediti per i CD di Tony Dallara, Loriano Raspa, Wilma De Angelis.

1994: scrive “Via con te” per il mitico MAL e firma il debutto di Antonella Giò

1995: due brani per Franco Tozzi (fratello di Umberto) e Alex Damiani

1996: esce per Fabbri editori in tutte le edicole “Vai col liscio”, contiene un brano dell’autore vastese, idem per la compilation “Una notte d’amore” edito dalla EMI

1997: inizia a scrivere per i più piccoli con successo al Verdinote e Cantablu

1998: un brano per Gianni Drudi nell’album “Il ballo del pinguino”

1999: scrive per Cristian, Orchestra Festival’s e partecipazione al Microfono d’oro

2000: canzoni inedite per Los Merenderos, La Strana Società (famosi con Pop Corn), Mara Meis .

2001: ben quattro canzoni per il gruppo dei MITICI (musicisti anni 70/80);

2002: in occasione del centenario dei colori biancorossi esce un CD con tre inni

2003: scrive “Sandra non lo sai“ con Ernesto Ausilio per il nuovo Cd di DINO

2004: scrive “L’emigrante” brano inciso da Al Rangone, edizioni PubliZeta

2005: partecipa con successo al Bimbofestival a Milano

2006: scrive Libero amore e Barbara per Gianni Drudi nel CD “Double-Face”; per Andrea Andrei scrive Il vento della notte, nel CD Provo a dirti (Azzurra Music)

2007: canzoni incise per vari festival per ragazzi, album per Donato Quero

2008: successo all’Ambrogino d’Oro a Milano con “Tutti a scuola”brano inciso dalla Carosello Records

2009: scrive “Torno a vivere da solo”inciso da Omar Lambertini e Raff Martella.

2010: I Sogni dei Pirati nella compilation Waka waka Bimbo dance

2011: esce il primo Cd della Bandapiazzolla, contiere “Sotto l’ombrellone” (Fonola)

2012: scrive “Non c’è crisi per la donna” inserito nel CD di Gianni Drudi;

2013: scrive “A lu bar de la piazze", per BandaPiazzolla

2014: scrive con Roger Riccobono “ Margherita Gautier”, per Riky Pellegrini

2015: scrive Dimmi amore mio per Wilma Goich, CD pubblicato dalla PULL; con Carlo Lena scrive “Sogni di un viaggio” per il Cd della Strana Società.

2016: scrive “Il labirinto del tempo” con Rino Dimopoli per DELIRIUM Project; per Valerio Liboni firma “Faccio un salto all’Havana” musica di Marco Bonino (noto chitarrista di Lucio Dalla, Ron, Stadio) Cd stampato da Klasse Uno.

2017: scrive “Nonostante il mondo” ,musica di Silvano Borgatta, brano per il nuovo album di JO CHIARELLO; Io non ci sto è la canzone scritta per Jessica Casula con Fabio Lisi e Mike Shepstone (musicista dello storico gruppo I ROKES) per l’album edito da Egea .

2018: scrive “Più delle rose” con Gae Capitano per Angelo Avarello dei Teppisti dei Sogni, album edito da Azzurra Music; scrive “ARIA” con la cantante Miry Viscione per il cd edito da Capogiro; scrive “I tetti di Torino” musica di Guido Guglielminetti (bassista di Francesco De Gregori) per l’album dei successi di Wilma Goich “ E’ tutto bellissimo”.

2019: finalista con la canzone “Il treno dell’estate” al Bimbofestival a Milano, in distribuzione la compilation della SAAR; esce la compilation ”Billo Circus” contiene “I sogni dei pirati”; scrive “Vivere senza di te” per Simona Sorbara; scrive “E non ti avrò” con Valerio Liboni, album pubblicato da Egea Music.