Nel ricordo di Antonio Reale, il 'Bomber', a Gissi la 'Giornata Giallorossa'

“Uomo di sport, talento calcistico, amico del cuore e sostenitore dei nostri colori”: così il ricordo di Antonio Reale, prematuramente scomparso nel 2017, all'età di 50 anni, che verrà celebrato in occasione della 'Giornata Giallorossa' in programma oggi, sabato 21 settembre, a Gissi.

Proprio con il Gissi, Reale, indimenticato attaccante detto il 'Bomber' per il suo spiccato senso per il gol, fu tra gli artefici di una splendida pagina di calcio locale, nella squadra dell'allora presidente Giuseppe De Cillis ed allenata da Alfonso De Filippis, capace di approdare nel campionato regionale di Promozione dopo imprese che ancora oggi brillano nella memoria di tanti. Ed il calcio giocato, allo stadio comunale che lo ha visto protagonista, sarà l'occasione giusta per rammentarlo, con la disputa di una partita amichevole-memorial con una raccolta di fondi da devolvere in beneficenza su impulso, in particolare, di Cesare Di Martino.

Appuntamento alle ore 17: sul campo la sfida in amicizia tra la Usd Gissi ed una rappresentativa di calciatori dell'As Gissi degli anni '90. A seguire, in serata, al ristorante Al Cianci, la cerimonia in ricordo di Reale nel corso della quale verranno consegnate le targhe "Amore per lo sport Gissano" alle famiglie di Nicola Tittaferrante, Guido Santilli e Domenico Zillotti.

Spazio, infine, alla presentazione della squadra giallorossa ai nastri di partenza del Campionato di Terza Categoria del Vastese.