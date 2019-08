L'ennesima traversata del prof. Marinucci: in meno di tre ore a nuoto da San Nicola al Pontile

Nel giorno del suo 80° compleanno la traversata numero 64 per il prof. Costanzo Marinucci.

In acqua, alla Baia di San Nicola intorno alle 8,30 (alle 8,32 per l'esattezza dice lui stesso), maschera, respiratore, pinne e classica boa bianca e rossa al piede, Marinucci, Medaglia d’Oro al Valor Civile per Atti di Eroismo per aver salvato nel 1988 cinque persone che rischiavano di annegare nell'area di Punta Penna, ha raggiunto il Pontile alle 11,15.

Poco meno di 3 ore per l'ennesima nuotata.

La fatica, ovviamente, non è mancata, così come la soddisfazione e l'orgoglio però, ricevando in riva al mare ed anche dentro l'acqua il caloroso saluto ed abbraccio di familiari e amici, presente, tra gli altri, il vice sindaco Giuseppe Forte che ha consegnato al prof. un libro storico su fatti del territorio ed il catalogo dell'edizione 2019 del Premio Vasto d'Arte Contemporanea.

Mazzo di fiori rossi dalla sorella Maria e brindisi con lo spumante per il compleanno e l'impresa compiuta hanno caratterizzato, inoltre, l'incontro.

Chiacchierando con i presenti, l'"uomo pesce" - come viene spesso definito - è tornato a sottolineare l'importanza della famiglia e degli amici che gli danno la carica, ha citato Papa Benedetto XVI ricordando la sua 'scala di valori' che mette tra i primi posti lo sport ed il poeta vastese Nicola Bottari che gli aveva dedicato uno speciale componimento.

Come detto all'inizio sono 64 le traversate a mare di Marinucci: 55 con partenza da Punta Aderci, 5 dal porto di Punta Penna e le ultime 4 dalla Baia di San Nicola.