Nel ricordo dei salvataggi del 1988: il prof. Marinucci nuota a Punta Penna

Una nuotata, nelle acque di Punta Penna, per ricordare il salvataggio di 5 bagnanti in difficoltà, episodio del 1988 che gli valse l'assegnazione della Medaglia d'Oro al Valor Civile conferitagli dall'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

Il prof. Costanzo Marinucci è stato protagonista della prima traversata estiva a nuoto, ricordando proprio un giorno per lui indimenticabile e significativo, quello dell'11 luglio 1988.

Marinucci, anche in questa occasione, non ha potuto nascondere emozioni e commozione riportando la memoria a quella giornata a Punta Penna. "Il cuore quasi mi saltava fuori dal petto per lo sforzo – dice -, ma ero felice. Una volta di più avevo capito il valore di una vita. Anche per questo ho nuotato, per ricordare quel giorno impiortante”.

Marinucci, ormai prossimo agli 80 anni di età, non si ferma ed è già 'carico' per prepararsi ad una nuova nuotata, quella ormai rituale dell'inizio del mese di agosto che lo vede protagonista per la traversata dalla baia di San Nicola fino al Pontile al centro di Vasto Marina, che generalmente, condizioni meteomarine permettendo, si tiene il 6 agosto, nel giorno del suo compleanno.