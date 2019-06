Ester Stella, omaggiata la storica cappellaia del centro di Vasto

Il sindaco Francesco Menna e l'assessore Luigi Marcello hanno consegnato un riconoscimento ad Ester Stella, storica commerciante del centro di Vasto, per decenni in attività con il suo negozio di corso De Parma.

L'attestato di merito, per la "Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico", in realtà doveva essere consegnato in occasione della cerimonia che si è svolta con altri commercianti il mese scorso in Municipio, ma Ester Stella, oggi 96enne, non ha potuto partecipare.

"Con la sua caratteristica attività, cortesia ed amabilità - si legge sulla targa che le è stata assegnata - ha incarnato esemplarmente lo spirito di servizio ed ospitalità dei 'saggi' commercianti vastesi".

"Un onore riceverlo", ha detto soddisfatta la storica cappellaia che per 70 anni, fino all'inizio del 2017, è stata un autentico simbolo del 'cuore' della città.