Addio a Camillo Malatesta, storico commerciante di Vasto Marina

Si è spento Camillo Malatesta, per anni commerciante storico a Vasto Marina, con l'attività esercitata nel locale di corso Zara, nelle vicinanze della Chiesa di Stella Maris.

"La città perde una figura storica del commercio locale dai valori sani e lontani nel tempo", si legge in una nota del Consorzio Vivere Vasto Marina, sodalizio che raggruppa buona parte degli operatori commerciali e turistici della riviera.

"Molti ricorderanno Camillo per aver gestito per tanti anni un negozio di articoli da mare e souvenir in corso Zara. Noi colleghi del Consorzio Vivere Vasto Marina gli saremo per sempre grati, perché con modestia e dedizione al lavoro ci ha insegnato che il commerciante riveste principalmente un ruolo sociale. Camillo Malatesta per oltre 50 anni oltre che commerciante, è stato punto di riferimento della nostra Vasto Marina.

Vasto Marina perde una persona amata e rispettata da tutti noi. Un piccolo grande uomo che non dimenticheremo mai. Ciao Camillo!"

I funerali saranno celebrati questa mattina, alle ore 10,30, nella Chiesa di Santa Maria Stella Maris.