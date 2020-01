Nel ricordo di Luigi Tiberio, Cavaliere della Repubblica

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Cavaliere della Repubblica Luigi Tiberio di Vasto viene salutato al rito funebre che si è svolto a Peschiera del Garda di fronte a numerosi cittadini, autorità civili e militari con l'Inno alla Città di Vasto in quanto il suo ultimo desiderio era quello di ritornare nella sua terra natia dove lascia tanti affetti.

Ha svolto diversi incarichi nella Polizia di Stato, in particolare nel Reparto Celere e nella Scuola di Polizia di Peschiera del Garda.

Ha tre figli, di cui due nelle Forze dell'Ordine, Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri. La figlia lavora per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed è coordinatrice della Rete di Cittadinanza e Costituzione ed assessore all'Istruzione, Legalità e Lavoro del Comune di Villafranca di Verona.

Si è sempre respirato il grande senso dello Stato nella sua casa ed ha sempre portato in alto i valori costituzionali e le tradizioni culturali della Città di Vasto.

"Ringrazio a nome di tutta la mia famiglia tutti coloro, tra cui molti vastesi che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza in questi giorni di dolore ricordando papà Cavaliere della Repubblica. Luigi Tiberio nato a Vasto nel 1927 ex appartenente alla Polizia di Stato, sposato con Maria Rosaria Scafetta, perché possa essere d'esempio a tanti giovani per il grande senso dello Stato, rispetto delle Istituzioni, altruismo e generosità", afferma la dottoressa Anna Lisa Tiberio.