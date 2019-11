Addio alla professoressa Elisabetta Ricca Cottone, storica insegnante a Vasto Marina

Saranno celebrati venerdì mattina, alle ore 10 nella Chiesa di Santa Maria Stella Maris a Vasto Marina, i funerali della professoressa Elisabetta Ricca Cottone, spentasi all'età di 89 anni.

Originaria del Bresciano, è stata indimenticabile insegnante di scuola media a Vasto Marina, docente di italiano, assieme al compianto marito, il professor Carmelo Cottone, lui di matematica, scomparso nel 2015, simpaticamente ricordati, proprio nella località rivierasca, come la coppia 'Cottone e Cottonessa'.

Donna di cultura e di grande fede, attiva nel mondo del volontariato e nella comunità parrocchiale di Vasto Marina, viene ricordata con grande affetto.

Tra le sue passioni c'era la poesia, con una discreta produzione: si ricordano le pubblicazioni "Sguardo oltre l'incanto", "D'ombre e di silenzio", "Attesa" , "Per immergermi in Te, fino a sera", "Come sussurro di preghiera" e "Quando la preghiera diventa un abbraccio d'amore", tra i vincitori del Festival internazionale di Poesia e Narrativa breve 'Trofeo Gabriele d'Annunzio' a Gardone di Riviera (Brescia).