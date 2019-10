Addio a Nicola Smargiassi, dolore e costernazione per la prematura scomparsa

Tristezza e costernazione per la prematura scomparsa di Nicola Smargiassi, 53 anni di età.

In tanti, in queste ore, manifestano partecipazione al profondo scoramento e dolore della famiglia per la perdita.

Smargiassi, molto conosciuto ed apprezzato a Vasto e non solo, lascia la moglie e due figli. E' stato tra i fondatori della scuola di formazione politica 'Fo. & Pa.'.

I funerali saranno celebrati lunedì 7 ottobre, alle ore 10,30, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.