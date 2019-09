Addio a Marco Nanni, giovane barista. Aveva 40 anni

Dolore e costernazione, a Vasto, per l'improvvisa e prematura scomparsa di Marco Nanni. Aveva 40 anni.

Di professione barista, persona mite e cordiale, gestiva assieme al fratello Angelo il locale di via Naumachia, dopo essere stato per diversi anni in corso Dante.

I funerali saranno celebrati venerdì mattina 13 settembre, alle ore 10, nella chiesa di San Paolo Apostolo.