Addio a Simona Altieri, il dolore dell'Anffas Vasto

Si è spenta, all'età di 34 anni, al culmine di un brutto male, Simona Altieri.

Dolore e costernazione per la prematura scomparsa e tanti gli attestati di cordoglio e vicinanza alla famiglia che giungono in queste ore.

Tra questi quelli della sezione vastese dell'Anffas, presieduta da Paola Mucciconi. "Grande Simo - scrive in merito Patrizia Angelozzi, addetta alla comunicazione del sodalizio -, ti chiamavamo così, per il tuo smisurato desiderio di esserci, con le tue competenze di Pedagogista e umane. Una Persona straordinaria come te può andarsene solo perché il Signore da lassù, ha un enorme bisogno di te. Ci mancherai nel tuo 'buongiorno', nella risata e negli abbracci pur restando dentro le vite di ognuno. Nessuno che ha amato come te muore veramente".

I funerali di Simona Altieri saranno celebrati nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto, alle ore 16, nella Cattedrale di San Giuseppe.