Malore improvviso: muore Gabriele Sabatino, papà della calciatrice della nazionale Daniela

Lutto a Castelguidone per l'improvvisa scomparsa, all'età di 60 anni, di Gabriele Sabatino, papà della calciatrice Daniela Sabatino, centravanti del Milan e della nazionale italiana, protagonista, fino a qualche giorno fa, ai Mondiali di Francia 2019.

Un malore improvviso l'ha strappato all'affetto dei suoi cari. La figlia, proprio in questi giorni, doveva far rientro in Abruzzo dopo l'esperienza al Mondiale ed il ricevimento, l'altro giorno al Quirinale, dal presidente della Repubblica Mattarella.

Gabriele Sabatino era il primo tifoso di sua figlia, orgoglioso e felice dei suoi successi calcistici.