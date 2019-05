Dolore e costernazione per la scomparsa di Felice Fioravante

Dolore e costernazione, in città, per la scomparsa di Felice Fioravante, morto all’età di 65 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno giungendo alla famiglia di Fioravante, molto conosciuto in città, per anni in attività nell'Ufficio Servizi del Comune di Vasto. "Riposa in pace Felice... sempre leale e sincero. Un grande abbraccio da tutti i nostri volontari!", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Vasto. "Caro Fred. Anche da leone che eri alla fine hai dovuto cedere. I tuoi rock n roll, le tue dediche radiofoniche a 'Rebecca', resteranno sempre nei miei ricordi. Ti perdono anche quel tuo 'sfacciato' orgoglio juventino. Ciao Fred, continua ad essere 'Felice'", scrive l'architetto Francescopaolo D'Adamo, ex assessore.

I funerali si svolgeranno venerdì mattina alle 10,30 nella chiesa San Paolo Apostolo.