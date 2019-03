Addio alla signora Tina Di Nisio in Sottile

All'età di 89 anni è venuta a mancare Annunziata Di Nisio, vedova Sottile, dai più conosciuta come signora Tina.

Donna molto conosciuta in città, specialmente a Vasto Marina dove risiedeva in via Spalato.

I funerali saranno celebrati venerdì 22 marzo, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria Stella Maris.

Ai familiari tutti le sentite condoglianze della nostra redazione e di Michele Tana in modo particolare.