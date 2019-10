Brodetto dell'Adriatico, il migliore è del vastese Matteo Crisanti

Il miglior Brodetto dell'Adriatico è quello Vastese, cucinato dallo chef Matteo Crisanti, della trattoria 'Zì Albina'.

E' l'epilogo, in scena al ristorante "Al Vecchio Teatro" di Ortona, della finale nazionale del Festival del Brodetto dell'Adriatico che ha visto in competizione sei professionisti dei fornelli, in rappresentanza di altrettanti locali di Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Alla gara, al cospetto di una qualificata giuria di accademici e di rappresentanti della Federcuochi, Crisanti è stato il portacolori abruzzese, dopo essersi imposto nella finale regionale svoltasi nelle settimane passate a Montesilvano.

Gli altri protagonosti: ristorante "Portento" di Barletta con Francesco Sciusco (Puglia), "Squalo blu" di Francesco Moliterno di Termoli (Molise), "Caserma guelfa" di Porto San Giorgio con Federico Palestini (Marche), ristorante "Laura" di Rimini con Gianni Greco (Emilia Romagna) e "Malto e altro" di Treviso con Gabriele Salvio (Veneto).