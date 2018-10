'FoodAddiction in Store', tappa vastese dedicata alle confetture di stagione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il tour enogastronomico FoodAddiction in Store arriva in Abruzzo per una tappa dedicata alle confetture di stagione.

Lo show-cooking con la blogger di iFood Claudia Pesci è in programma sabato 27 ottobre a partire dalle 17, presso lo Scavolini Store di via Ciccarone 138 a Vasto.

Frutta e verdura tipica autunnale si mescolano in dolci conserve in barattolo. Durante l’evento la blogger illustrerà tutti i segreti e le procedure per ottenere confetture perfette e sicure, dalla preparazione e cottura degli ingredienti alla tecnica di sterilizzazione dei vasetti e del sottovuoto.

A fine evento il pubblico potrà approfittare della gustosa degustazione, accompagnata da taglieri di formaggi e pane tostato.