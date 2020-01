"Taccuini inediti" di Gabriele Rossetti, nuovi ed interessanti spunti di ricerca

Il Centro Europeo di Studi Rossettiani, diretto dal prof. Gianni Oliva, ha orgogliosamente presentato “I taccuini inediti” di Gabriele Rossetti, un volume di oltre 700 pagine curato da Mariella Di Brigida.

L’interessante pubblicazione è frutto della collaborazione tra il Centro, il Comune di Vasto e l’Università “G. d’Annunzio”, inserita poi nella collana della Biblioteca del Particolare per Carabba editore.