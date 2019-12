Chiesa di San Pietro, sessant'anni fa la demolizione. Poteva essere salvata?

Sessanta anni fa, il 2 dicembre del 1959, iniziava la demolizione della chiesa di San Pietro a causa delle profonde lesioni riportare durante i vari movimenti franosi a partire dal 22 febbraio 1956.

Sono ancora oggi in molti ad affermare che la chiesa poteva essere salvata, ma la classe politica dell'epoca non ha fatto abbastanza per l'antico luogo di culto. Poteva essere ricostruito il muraglione a sostegno della chiesa, ma sarebbe stato troppo oneroso, allora meglio dare un contentino: demolire San Pietro e creare una bella passeggiata panoramica.

Sull'Histonium Espedito Ferrara scriveva: "Ai numerosi interrogativi di tanti cittadini non sappiamo rispondere. Finora abbiamo fermamente sperato, abbiamo resistito e lottato con la forza dell’affetto e della fede nei destini della nostra città millenaria; ma, ormai, dobbiamo constatare che la minaccia continua e si estende pericolosamente. I tecnici forse non vogliono dirci la parola cruda aspettando che la verità terribile si faccia strada nell’animo dei cittadini: dobbiamo perciò dare un addio alla vetusta chiesa di San Pietro?". Nella penna del giornalista traspariva tutta l’impotenza di una città lasciata al suo triste destino, in preda alle forze della natura, che non accennavano a desistere.

