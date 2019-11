Musei di Palazzo d'Avalos, riecco la prima domenica del mese gratis

La prima domenica del mese gratuita ai Musei di Palazzo d’Avalos continua a riscuotere un grande successo e il numero di visitatori cresce a vista d’occhio.

A novembre infatti sono state registrate 561 presenze, più di un terzo rispetto al mese precedente, "segno che l’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale per favorire quanto più possibile la conoscenza e la fruizione del patrimonio artistico civico - si legge in una nota -, risulta particolarmente gradita, percepita, si direbbe, come qualcosa di cui c’era bisogno.

L’offerta culturale di Palazzo d’Avalos si arricchisce quindi di un appuntamento fisso, in cui i Musei aprono le porte a tutti per condividere e partecipare il grande patrimonio artistico e storico della città.

Info: orario della domenica 10.00-13.00; 16.00-19.00

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto

334.3407240- 0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, Facebook: Palazzo d’Avalos – Meraviglia d’Abruzzo