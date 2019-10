Rosario Esposito La Rossa a Vasto per il progetto 'Coltiva la Cultura'

Il mercato ortofrutticolo di Santa Chiara, cuore pulsante dell'economia vastese dal 1956, sarà lunedì 21 ottobre, dalle ore 10,30, lo scenario della seconda edizione del progetto "Coltiva la Cultura" ed ospiterà Rosario Esposito La Rossa, scrittore-editore, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per un incontro con le scolaresche locali.

L'evento è il frutto della sinergia tra l'ideatrice Miranda Sconosciuto, insegnante carceraria Cpia, Patrizio Lapenna della Confesercenti e il Comune di Vasto nella figura del sindaco Francesco Menna e degli assessori alla Cultura Peppino Forte, dell'Istruzione, Innovazione e Politiche comunitarie Anna Bosco, delle Politiche sociali Lina Marchesani e dello Sviluppo economico Gino Marcello.

"Una sinergia e una unione di intenti che ha come ulteriori protagonisti - sottolinea Miranda Sconosciuto - la storica libreria indipendente della Nuova Libreria di Piazza Barbacani con Emanuela Petroro, del Csi e della collaborazione dell'associazione Papa Giovanni XXIII. Un vero gruppo in azione per accogliere il Cavaliere dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana Rosario Esposito La Rossa, un giovane uomo scrittore, editore e tanto altro. Un esempio encomiabile di grande spessore sociale, Rosario Esposito La Rossa: nel suo incontro "Una Storia che Vale" dialogera', in presa diretta, con gli studenti. Il giornalisa Giuseppe Ritucci modererà l'incontro accompagnando i ragazzi verso la scoperta del "sognare il sogno impossibile", nella stora di Rosario creatore della "scugnizzeria", una libreria indipendente in pieno quartiere di Scampia spacciando cultura e seminando bellezza e speranza".

Lo scrittore, poi, farà visita alla Casa Lavoro di Vasto e alle 16,30 verrà accolto nella sala consiliare "Giuseppe Vennitti" dal sindaco Francesco Menna e dagli amministratori comunali e da un amico vastese di vecchia data, Angelo Marzella, capo scout e presidente del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Rossetti" di Vasto.

La cittadinanza è invtata a partecipare.