Figlie della Croce, sessant'anni fa l'inaugurazione del nuovo Istituto

Sessanta anni fa, il 29 settembre 1959 , veniva inaugurato il nuovo Istituto delle figlie della Croce in via Madonna dell’Asilo.

Le Suore delle Figlie della Croce sono presenti nella nostra città da 140 anni , esattamente dal 16 aprile del 1879 , quando su invito dell'Arcivescovo di Chieti Mons. Ruffo, tre suore, accompagnate dalla Superiora generale suor St. Roger, iniziarono la loro missione nel Palazzo Tiberi in via Laccetti. Successivamente, nel 1886, a causa della sede insufficiente ad accogliere coloro che desideravano beneficiare dell'opera delle suore, si trasferirono in via Lago, nella casa donata dal canonico Giacomo Tommasi.

Negli anni successivi le suore presero in carico il fabbricato e lo ristrutturano nel migliore dei modi con stanze e arredamento idoneo per ospitare le classi dell’asilo, della scuola elementare e un laboratorio di ricamo per le giovani, con la precisa finalità di avviare al lavoro la gioventù femminile vastese "rendendola esperta nelle occupazioni più confacenti alla donna chiamata tra le pareti domestiche alla missione di sposa e di madre".