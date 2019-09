'Vita da Emigrante', a Vasto la presentazione del libro di Enzo Iustini

Sabato 14 settembre, alle ore 18, presso il Teatro Comunale Rossetti di Vasto, è in programma la presentazione del libro di Enzo Iustini "Vita da Emigrante". Un evento molto atteso che porterà a Vasto illustri rappresentanti governativi anche dell'Australia, terra nella quale Iustini emigrò agli inizi degli anni cinquanta.

Il libro si avvale della prefazione del prof. Nicolangelo D'Adamo che ha avuto modo di conoscere Iustini in occasione di un suo viaggio a Perth. Il programma dell'incontro, prevede i saluti del Sindaco di Vasto, Francesco Menna, dell'Assessore alla Cultura, Giuseppe Forte, e della senatrice Francesca Alderisi della Circoscrizione Estero. La relazione centrale sarà affidata al prof. Nicolangelo D'Adamo. Concluderà i lavori Enzo Iustini autore del libro. L’incontro sarà moderato dal giornalista Nicola D’Adamo.

“Il testo di Enzo Iustini - sottolinea Nicolangelo D’Adamo nella prefazione - non racconta solo la storia di un giovane emigrante vastese, ma, a suo modo, illustra una lunga pagina di storia che ci riguarda e coinvolge: i difficili anni del secondo dopoguerra, le numerose partenze da Vasto e da tante città italiane, la dura realtà di un Paese straniero e all'origine anche ostile (l'Australia era scesa in guerra contro l'Asse). E poi la progressiva integrazione e legittimazione agli occhi della società australiana, fino al gemellaggio del 1989 tra Vasto e la capitale del W. Australia, Perth, che ha rappresentato per i nostri connazionali il riconoscimento definitivo della compiuta integrazione in quel grande Paese.

Ecco perchè più che un'autobiografia di Enzo Iustini e della sua famiglia mi piace definire "Vita da Emigrante" un memoriale sull'emigrazione, da leggere con attenzione come fosse un saggio storico/politico”.