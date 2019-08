Maurizio De Giovanni torna a Vasto per 'Scrittori in piazza'

Torna a Vasto, nell'appuntamento di domenica 25 agosto, Maurizio De Giovanni, nel cartellone di 'Scrittori in piazza'. Presenterò, in piazza Barbacani dalle ore 21,30, il suo ultimo romanzo dal titolo "Il pianto dell'alba".

Modererà l'incontro la giornalista Paola D'Adamo e dialogherà con De Giovanni la filosofa Simona Marino.

"Chi ha già incontrato Maurizio De Giovanni e letto i suoi libri - si legge in una nota dei promotori dell'associazione Liber e della Nuova Libreria - sa che questo è un appuntamento da non mancare. Per tutti gli altri sarà l'occasione per conoscere uno dei più amati tra tra gli scrittori di gialli, uno dei più bravi e originali e lasciarsi trascinare dal suo entusiasmo dalla sua capacità di coinvolgere il suo pubblico.

Vi incanterà e voi non potrete fare a meno di cominciare a leggere i suoi romanzi e considerarlo un amico: è accaduto anche a noi. Vi aspettiamo!"