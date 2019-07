'Scrittori in piazza', un nome e una garanzia. Da 25 anni rassegna di grande spessore

Da 25 anni l'associazione culturale Liber, in collaborazione con la Nuova Libreria e il patrocinio del Comune, organizza a Vasto Scrittori in piazza, incontri con scrittori, almeno 150, che si sono alternati su questo palcoscenico eccezionale che è la piazza Barbacani con la fontana secentesca e la quinta scenica costituita dalla facciata del Castello Caldoresco.

In questi anni l'iniziativa è cresciuta ed è diventata un appuntamento atteso dai vastesi e una sorpresa per i numerosi turisti che nei mesi di luglio e agosto affollano la nostra città e mostrano di gradire questo tipo di intrattenimento.

Mercoledì 3 luglio, data del primo incontro, sarà con noi lo scrittore Piernicola Silvis, autore del thriller "La lupa", edito da SEM. Accanto a lui Giovanna Greco.

Piernicola Silvis è uno scrittore italiano. E’ stato per anni dirigente della Polizia di Stato e Questore. La Lupa, edito da S.E.M., è il suo ultimo libro uscito nell’ottobre del 2018, in cui compare per la seconda volta – come protagonista – il poliziotto dello SCO Renzo Bruni

Nella narrativa ha esordito nel 2006, con il romanzo Un assassino qualunque (Fazi), seguito da L'ultimo indizio (Fazi 2008), Gli anni nascosti (Cairo 2010) e Formicae (SEM 2017).