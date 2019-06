In piazza Barbacani la 'Notte bianca dei libri'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Da Germana Benedetti, della Nuova Libreria di piazza Barbacani a Vasto, riceviamo e pubblichiamo.

L come Letti di Notte

L come Libertà

Il 21 giugno, torna la Notte bianca dei libri

Non c’è nulla di più libero della Lettura.

Nulla di importante quanto difendere la Libertà.

Per questo, semplicemente, il tema dell’ottava edizione di Letti di Notte sarà: Libertà.

È un momento importante per ribadirla, sostenerla, leggerla, viverla.

In questo spirito, giochiamoci insieme questa libera, liberissima Letti di Notte.

Nel 2019, il 21 giugno cade di venerdì.

Si può fare notte fonda!

Il nostro programma:

ore 19:00 Letture ambulanti attraverso la città. Tutti possono partecipare

ore 20:30 APERIlibre

ore 21:00 La libertà di Gian Luigi Cappello

Letture libere

Sarete voi gli attori di questa serata, vi aspettiamo in piazza Barbacani