Aspettando 'Scrittori in piazza': ecco 'Regina Blues' di Antonello Loreto

Sabato 15 giugno, alle ore 21 - appuntamento in attesa della tradizionale rassegna estiva 'Scrittori in piazza' della Nuova Libreria, in piazza Barbacani, Antonello Loreto presenta il suo romanzo "Regina blues". Dialoga con l'autore il giornalista Giuseppe Ritucci.

Antonello Loreto è nato a L’Aquila nel 1970, laureato in Giurisprudenza, vive a Roma da molti anni ed è stato in passato un consulente nel campo dello sviluppo e del marketing in vari settori (finanza, comunicazione) Dopo alcune collaborazioni con l’Istituto Cinematografico “La lanterna magica” e con l’Accademia dell’Immagine” dell’Aquila, come articolista della rivista “Victor l’Avvoltoio”, si è dedicato negli ultimi anni alla narrativa. Ha pubblicato nel 2014 in self publishing “La favola di Syd”.