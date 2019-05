'Vastophil 2019', dedica speciale al ciclismo e al Giro d'Italia

Sarà dedicato in buona parte al Giro d’Italia il “Vastophil 2019” che si svolgerà in concomitanza della partenza della tappa Vasto-L’Aquila, dal 16 al 19 maggio.

Ad organizzare la rassegna filatelica nazionale è il Circolo 'Vastophil' intitolato alla memoria del dottor Rino Piccirilli, presieduto da Giuseppe Galasso.

Di seguito il programma completo degli appuntamenti

GIOVEDI' 16 MAGGIO 2019

Ore 16,00 Apertura della mostra, convegno commerciale e Ufficio Temporaneo di POSTE ITALIANE con annullo speciale dedicato alla Gara sul velodromo di Vasto del 1955 in questo anno 2019 che vede cadere il Centenario della nascita di FAUSTO COPPI che a quella manifestazione diede lustro e visibilità internazionale.

Ore 17,30 Cerimonia di Inaugurazione della Vastophil 2019 – 36a edizione. Presentazione emissione filatelica del foglietto 50° ANNIVERSARIO COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE con annullo dedicato dalla Vastophil alla TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, illustrato con un reperto del nostro Museo archeologico di Palazzo d’Avalos.

Ore 20,00 Chiusura.

VENERDI' 17 MAGGIO 2019

Ore 9,30 Apertura della mostra e Ufficio Temporaneo di POSTE ITALIANE con annullo speciale dedicato al ”CICLISMO A VASTO”.

Ore 13,00 Chiusura mattutina.

Ore 16,00 Apertura della mostra e Ufficio Temporaneo di POSTE ITALIANE con annullo speciale dedicato al “50° DELL’UOMO SULLA LUNA”

Ore 17,30 Presentazione del volume “FAUSTO COPPI in CENTO CARTOLINE”.

Ore 20,00 Chiusura.

SABATO 18 MAGGIO 2019

Ore 9,30 Apertura della mostra e Ufficio Temp. di POSTE ITALIANE con annullo speciale dedicato alle “Olimpiadi Invernali 2026”.

Ore 10,00 Convegno “SPORT e DEONTOLOGIA PROFESSIONALE” in collaborazione con Ass. Vastese della Stampa, Ordine Regionale Giornalisti e UICOS.

Ore 13,00 Chiusura mattutina.

Ore 16 ,00 Apertura della mostra con visite guidate e Ufficio Temp. di POSTE ITALIANE con annullo speciale dedicato a LEONARDO DA VINCI nel cinquecentesimo della morte.

Ore 16,30 Assemblea dei Circoli Filatelici Abruzzo e Molise

Ore 17,30 Assemblea UICOS – Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi-Associazione Benemerita CONI.

Ore 20,00 Chiusura.

DOMENICA 19 MAGGIO 2019

Ore 9,30 Apertura della mostra e del convegno commerciale.

Ore 13,00 Chiusura della manifestazione.

La Manifestazione sarà allestita in collaborazione con l’UICOS, il CIFT e alcune Associazioni Culturali di Vasto. Saranno esposti oltre ai classici quadri filatelici contenenti collezioni a tema ciclismo dei soci UICOS, anche una collezione sul Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri del collezionista Marco Fagioli; una collezione su LEONARDO del collezionista Sergio De Benedictis. Saranno presentati in anteprima i 14 Pannelli Tematici dedicati al 50° dell’Uomo sulla Luna curata dal CIFT (De Benedictis), dall’USFI (DICATI) e dall’Ass. Filatelia e Religione (Potenza-Pontecorvo). Saranno presentati anche numerosi cimeli del Ciclismo Italiano (Maglie, medaglie e, coppe, ecc.) e presenzieranno alla manifestazione diversi ex corridori professionisti abruzzesi. Tra le varie pubblicazioni, oltre al classico numero unico ricco di articoli sul ciclismo, un numero unico dedicato al 50° del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale; sarà edito a cura del CIFT il 5° Quaderno Tematico, curato dal collezionista Bulfon un bellissimo volume dedicato a Fausto Coppi: FAUSTO COPPI IN CENTO CARTOLINE.