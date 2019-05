Premio nazionale Histonium di poesia e narrativa, entro sabato l'invio delle opere

Scade sabato 11 maggio il Bando per l’invio delle opere (farà fede il timbro postale di partenza) per la partecipazione alla XXXIV Edizione del Premio Nazionale “Histonium” di poesia e narrativa.

Ricordiamo che al Concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani, anche residenti all’estero, solo con opere in lingua. Tali opere non devono aver mai conseguito il primo premio in altri Concorsi. Le poesie non devono superare i 40 versi, le opere di narrativa le 8 cartelle.

Le Sezioni sono sei: A) Poesia inedita a tema libero; B) Silloge inedita di 10 poesie; C) Narrativa inedita; D) Opera inedita, svolta in poesia o in prosa sul tema sociale: “La violenza contro i bambini”; E) Libro edito di poesia, narrativa e saggistica (dal mese di gennaio 2017 al mese di aprile 2019); F) Opera in poesia o prosa sul tema: “Paesi e città: luoghi delle nostre radici”.

La premiazione (premi in danaro, pernottamento, trofei, coppe e targhe personalizzate) avrà luogo a Vasto nel pomeriggio di sabato 22 settembre, alla presenza di personalità del mondo politico e culturale. Durante la Cerimonia saranno assegnati anche i “Premi Cultura 2019”, gli “Histonium d’Oro” e gli “Histonium alla Carriera”.

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a: premiohistonium@hotmail.it

Prof. LUIGI MEDEA, Presidente del Premio