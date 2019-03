"Riscontrato un grande interesse per la storia di Vasto"

Chiuso, in una sala gremita, il decimo ed ultimo appuntamento del ciclo di conversazioni sul tema “L'Archivio e la Città – Percorsi di indagine sulla Storia di Vasto”, di scena nella sede dell’Archivio Storico Comunale di Casa Rossetti in largo Piave.

Promotrice dell'iniziativa, curata nello specifico dal prof. Luigi Murolo con l'Istituto per la Storia di Vasto da lui diretto, è stata la Pro Loco 'Città del Vasto', nell'obiettivo non solo di ”far conoscere molti aspetti poco noti della storia della nostra città – dice in merito il presidente Mercurio Saraceni - ma anche per dare il giusto risalto ad un importante patrimonio documentale presente presso il nostro Archivio Storico Comunale, sconosciuto a molti”.

Proprio Saraceni, introducendo l’ultimo incontro di questo primo ciclo di lezioni, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa. Prima di tutti i numerosi partecipanti che nelle dieci lezioni, spalmate nell’arco di circa tre mesi, hanno sostenuto, con la loro presenza assidua e attenta, i vari incontri. Un ringraziamento, poi, all’Amministrazione comunale, per aver permesso di tenere gli incontri nel luogo 'naturale', l’Archivio Storico Comunale di Casa Rossetti con un grazie particolare ai suoi responsabili, Renata D’Ardes e Michelina Sputore. Ultimo ringraziamento, ma solo in ordine di citazione, al prof. Murolo che, come responsabile dell’Istituto per la Storia di Vasto, ha sempre con grande passione e fervore e la preparazione che lo distingue tenuto questo primo ciclo di incontri.

Saraceni si è detto soddisfatto della riuscita di questa prima iniziativa sulla Storia di Vasto voluta dalla Pro Loco, a dimostazione di un forte interesse per la riscoperta della storia e delle tradizioni di Vasto. Una partenza importante, che pone solide basi per altre iniziative già in cantiere. Presto, ha infine annunciato, ripartirà anche la seconda edizione del Corso di dialetto di Vasto.