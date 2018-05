Festività del Primo Maggio: in visita tra i tesori di Palazzo d'Avalos

I musei di Palazzo d’Avalos saranno aperti anche il 1° maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

In programma il pomeriggio, alle 17, una visita per famiglie, formula molto gradita al pubblico che è diventata un appuntamento fisso nell’offerta culturale dei musei. Questa volta il tema proposto è “Animali in Pinacoteca”, uno dei prediletti di Filippo Palizzi e degli altri fratelli pittori.

"Vi aspettiamo - dicono a Palazzo - per un viaggio divertente e curioso per grandi e piccoli tra i capolavori della Pinacoteca Palizzi". La visita è gratuita, biglietto d’ingresso come da tariffe ordinarie.

Per info: Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto (CH)

Tel. 0873-367773 – 334-3407240

palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it Facebook Palazzo d’Avalos – Meraviglia d’Abruzzo