Giochi e divertimenti, i nonni festeggiati dai piccoli de 'La Tana dei Cuccioli'

Presso il Nuovo Polo San Gabriele, i bambini dell'asilo nido comunale "La Tana dei Cuccioli" di Vasto, gestito dalla Cooperativa Pianeti Diversi del Consorzio Matrix, hanno festeggiato i loro nonni cimentandosi in una serie di attività uniche e divertenti.

In una mattinata tutta dedicata allo sport, i nonni hanno indossato delle t-shirt fatte dalle maestre e dai bambini per poter giocare insieme ai propri nipotini e trascorrere insieme momenti indimenticabili.

Nel giardino del polo sportivo, dopo aver giocato insieme, i bambini e i nonni hanno condiviso anche un momento conviviale ricco di dolciumi.

La bella giornata dedicata alla festa dei nonni, trascorsa in allegria e piena di divertimenti, è stata organizzata da tutto lo staff della "Tana dei Cuccioli".

Ma è diventata una festa unica grazie soprattutto ai bimbi, entusiasti e curiosi e alla location, che ha permesso di trascorrere momenti fantastici all'aria aperta baciati dal sole in un luogo che profuma di sport e famiglia.

Da sottolineare naturalmente la presenza preziosa dei magnifici nonni, che si mettono sempre in gioco, per giocare con i bimbi e regalare loro momenti che non dimenticheranno mai.