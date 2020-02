Fake news 'in rete': "Verificate le informazioni sui canali ufficiali"

L'Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a non dare credito a fake news che stanno circolando in rete circa eventuali provvedimenti preventivi per la sicurezza pubblica come sospensione di attività scolastiche e lavorative.

"Dobbiamo avere fiducia nel governo e nella struttura di coordinamento con il mondo scientifico e le autorità locali, che sta mettendo in campo tutte le iniziative volte ad assicurare il massimo della prevenzione, nell'interesse dell'incolumità dei cittadini" ha dichiarato il sindaco Francesco Menna.

Nel pomeriggio il vice sindaco Giuseppe Forte prenderà parte ad un vertice convocato, sul tema, a L'Aquila dal presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio. All'incontro prenderanno parte i sindaci dei Comitati Ristretti delle Asl abruzzesi.

"Il panico - ha dichiarato Forte - non serve a nulla: per questo invito i cittadini a non prestare l'orecchio a sciacalli che, nascosti dietro la tastiera, vogliono sostituirsi a scienziati, medici, autorità di governo. Al fine di evitare confusione e disorientamento, ogni notizia per la nostra cittadinanza verrà veicolata attraverso il sito del Comune (http://www.comune.vasto.ch.it/) e sui canali social ufficiali."