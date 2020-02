Tante criticità e insicura, chiusa a tempo indeterminato la pista Lebba

Chiusa a tempo indeterminato la pista ciclabile del Vallone Lebba. "Il provvedimento - si legge in una nota diramata stamane da palazzo di città - è la conseguenza naturale di un sopralluogo effettuato nelle settimane passate dagli agenti della Polizia Locale che erano stati incaricati di riferire in merito allo stato di manutenzione di quella pista a seguito di segnalazioni pervenute da parte di cittadini residenti e non e da quanti si muovono utilizzando la bicicletta. La dettagliata ed articolata relazione fornita dal Comando della Polizia Locale, corredata di numerosa documentazione fotografica, ha evidenziato le numerose criticità della pista.

In particolar modo è stata messa in evidenza la criticità del fondo stradale, la presenza di una ricca ed abbondante vegetazione spontanea ai lati ed al centro della carreggiata, la presenza di assi di legno sradicati dalla staccionata che delimita il percorso naturalistico e delimita l’alveo del torrente Lebba".

“Oggettivamente - ha dichiarato il vice sindaco Giuseppe Forte che ha firmato l’ordinanza di chiusura -, le condizioni della pista ciclabile di Vallone Lebba costituiscono una situazione di pericolo e mettono a rischio la incolumità dei numerosi fruitori. Motivazioni che, dopo un’attenta riflessione fatta anche con i competenti uffici comunali, ci hanno indotto ad emanare un provvedimento a tutela della pubblica incolumità".

Per il futuro della pista ciclabile, al centro di diversi esposti e finita proprio in questi giorni 'sotto la lente' della Procura e della Guardia di Finanza, l’Amministrazione comunale ha avviato "una interlocuzione anche con i responsabili del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto - dice ancora Forte - al fine di intercettare le risorse necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza di un tracciato stradale molto apprezzato da quanti preferiscono muoversi in bici o passeggiare a piedi in un ambiente agreste ricco di fascino”.