Festa di Carnevale in Pediatria con la Ricoclaun

Questa domenica di Carnevale il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Vasto si è riempito di colore e simpatia con l’attività di clownterapia della Ricoclaun. Clown Eric, Lulù, Sampei, Ciuf Ciuf e Ventolo sono entrati in reparto con buste piene di rotoli di carta crespa colorata, mascherine vivaci, spillatrici, forbici e palloncini per realizzare in poco tempo abiti e mantelli di strambe mascherine carnevalesche per i bambini, i loro familiari e tutto il personale sanitario presente.

I bambini sono rimasti all’inizio stupiti, non si aspettavano proprio di festeggiare il Carnevale in ospedale. I loro pigiamini si sono trasformati, i clown in poco tempo hanno realizzato, con un ottimo lavoro di squadra, vestiti e ornamenti su misura molto creativi, mascherine divertenti e tanti palloncini. Le mamme e le nonne e tutto il personale sanitario hanno accolto anche loro con sorpresa e divertimento le maschere e gli abiti carnevaleschi. Il piacere di travestirsi ha contagiato proprio tutti, anche i più piccini. In poco tempo si è creata l’atmosfera carnevalesca, fatta di colore, risate, buonumore e accompagnati dalla musica molto coinvolgente è stata improvvisata anche una gran sfilata di Carnevale, allegra e vivace, lungo il corridoio della pediatria per la gioia di tutti.

L’allegria coinvolgente dei clown ha permesso di creare un’atmosfera festosa che ha senz’altro ridotto il livello di ansia e di stress dei genitori, ha creato momenti di socializzazione “creativi” con il personale sanitario, ha stimolato il divertimento, ha creato buonumore. Siamo certi che questa festa improvvisata rimarrà nel ricordo di tutti i presenti, anche dei clown Ricoclaun.

“Si sopravvive con ciò che si riceve, ma si vive con ciò che si dona.”