Test negativi, la paziente ricoverata a Vasto non ha il Coronavirus

Test negativi: non ha il Coronavirus la giovane paziente 17enne ricoverata da questo pomeriggio all'Ospedale 'San Pio' di Vasto, nel reparto di Malattie Infettive.

Le risultanze degli esami sono state rese note dopo le verifiche compiute nel laboratorio competente di Pescara.

Nessun contagio da Covid 19, dunque, ma una semplice influenza stagionale per la ragazza, che resta ricoverata in osservazione fin quando le sue condizioni generali non consentiranno le dimissioni.