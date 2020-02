Coronavirus, prudenza e invito a "non creare allarmismi"

I sindaci di Vasto e Lanciano, Francesco Menna e Mario Pupillo, intervengono in merito al ricovero, nel reparto di Malattie Infettive del 'San Pio' di Vasto, di una giovane 17enne dell'area di Lanciano, per un sospetto caso di Coronavirus.

MENNA - In merito alla ragazza, trasferita dall’ospedale di Lanciano a quello di Vasto, invito la cittadinanza a non creare allarmismi. Per escludere o confermare il contagio con il Coronavirus sarà necessario attendere i risultati dei prelievi.

Ricordo che per ogni informazione è a disposizione degli utenti il numero unico nazionale 1500, oppure quello della Asl 800860146.

PUPILLO - Raccomando la massima prudenza nel diffondere informazioni e notizie in relazione al coronavirus e di affidarsi per le comunicazioni ufficiali a questi canali:

World Health Organization (WHO) OMS

Ministero della Salute

Servizio Prevenzione e Tutela della Regione Abruzzo

Asl Lanciano Vasto Chieti

In caso di sintomi e sospetto di contagio, se negli ultimi 14 giorni si è stati in Cina o si sono avuti contatti stretti con persone malate di Covid19 il consiglio del Ministero della Salute è di restare in casa e di chiamare il numero gratuito 1500; inoltre è possibile chiamare i numeri indicati dalla Regione Abruzzo al termine della riunione della task force di ieri

Asl Lanciano Vasto Chieti 800860146

Asl Pescara 3336162872 e 118

Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila 118

Asl Teramo 800090147

Numero unico nazionale Coronavirus 1500

Invito tutti alla calma e ad attenersi alle comunicazioni delle autorità sanitarie e civili deputate a tale compito; inoltre vi invito a rispettare le buone norme di comportamento consigliate nel decalogo che trovate qui sotto.

Per saperne di più e per avere le giuste risposte alle tante domande che comprensibilmente in tanti si stanno ponendo, suggerisco di consultare le FAQ dedicate al coronavirus dal Ministero della Salute a questo link

www.salute.gov.it/portale/ malattieInfettive/ dettaglioFaqMalattieInfetti ve.jsp?lingua=italiano&id= 228



In ultimo e da medico, invito tutti a riporre la massima fiducia nel nostro sistema sanitario pubblico che sta dimostrando già da settimane di essere all'altezza della situazione.

Grazie a tutti per la collaborazione.