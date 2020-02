La scuola primaria “G. Spataro” di Vasto è Plastic Free

Grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica, prof.ssa Sandra Di Gregorio, all'impegno di un gruppo dei docenti della Scuola Spataro Paolucci IC1 di Vasto, coordinato dalla prof.ssa Maria Grazia Ronzitti, al sostegno finanziario di sponsor quali l' Avis di Vasto, il Dott. Marrollo e il Dott. Puccioni, al contributo dell' Amministrazione Comunale, è stato possibile realizzare un Istituto Comprensivo 1 " completamente “PLASTIC FREE".

Infatti, ad ogni alunno, dalla prima elementare alla terza media, è stata donata in questo anno scolastico una piccola borraccia in sostituzione delle centinaia di bottigliette in plastica che ogni giorno entravano nelle nostre classi.

Il 20.2.20 è il turno della Scuola Primaria " G. Spataro", sono state consegnate 400 borracce ai bambini dalle classi seconde alle quinte.

La Dirigente Scolastica nel giro delle classi insieme al dott. Gianfranco Marrollo ha evidenziato che questo progetto rappresenta una esortazione per riflettere sulle possibili piccole azioni concrete a salvaguardia dell'ambiente, per un consumo più consapevole e attento. Ha ricordato che quando un nostro amico ci presta qualcosa, noi abbiamo cura di restituirla nello stesso stato in cui ci è stata data… Il pianeta Terra non è nostro, lo abbiamo in prestito e abbiamo tutti il dovere di restituirlo nello stesso stato alle generazioni future.

Un sentito ringraziamento a chi ci ha sostenuto, dimostrando l'importanza della sinergia tra Scuola, figure imprenditoriali del territorio e società civile.