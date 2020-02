I edizione Premio Ricoclaun “La Bellezza di un Sorriso nella Terre d’Eure”

L’Organizzazione di Volontariato Ricoclaun, che si occupa di Clownterapia in varie strutture del territorio, organizza, con il patrocinio del Comune di Vasto, giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 18,00 presso il Teatro Rossetti di Vasto, la prima edizione del premio Ricoclaun “La Bellezza di un Sorriso nella Terre d’Eure”.

Dopo la Mostra fotografica a ottobre 2019, la Ricoclaun pone di nuovo l’attenzione sulla bellezza della nostra città, “ Terre d’Eure” e alla bellezza e importanza del Sorriso, istituendo un premio per ringraziare e premiare le persone di Vasto che si siano particolarmente distinte per il loro impegno e passione nella valorizzazione del nostro territorio e per la loro sinergia con la nostra attività di clownterapia. Tra questi innanzitutto il Sindaco di Vasto, avv. Francesco Menna, quale rappresentante del Comune e di tutta la cittadinanza, sempre sensibile alla solidarietà e all’inclusione sociale e la dr.ssa Francesca Tana, responsabile della Direzione Medica dell’Ospedale “San Pio” di Vasto, per la grande collaborazione e disponibilità nei confronti della clownterapia Ricoclaun di tutto il personale sanitario dell’ospedale di Vasto. Sono anche previsti altri premi a persone che, in modi diversi, esprimono una sinergia con il Territorio, la passione, l’impegno, il Sorriso e la Clownterapia.

Durante la manifestazione sarà proiettata l’anteprima del video Ricoclaun, composto da un medley di ritornelli vastesi realizzato nei luoghi più belli della nostra città. La regia di Vincenzo Scardapane ha saputo valorizzare i ritornelli di quattro famosissime canzoni: “Vaste e belle e Terre d’Eure, Vola Vola, La fije de Ciarcialle, la Scafette”, che alcuni clown Ricoclaun, con la guida della maestra Giorgia Loreto e l’accompagnamento musicale del clown Ricoclaun Roberto Novelli e il giovanissimo Tommaso D’Adamo, hanno voluto cantare a testimonianza della clownterapia Ricoclaun che svolgono in Ospedale, nelle case di riposo, dove quei ritornelli, quella musica allegra, crea un mare di ricordi, riattiva la memoria, l’allegria, il buonumore.

Un evento dedicato a Vasto, alla bellezza straordinaria di questa città “Terre d’Eure”, ma anche a tutte le persone che con il loro sorriso esprimono il loro impegno appassionato.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre”, Gandhi.