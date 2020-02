Addetti comunali a domicilio? Altro tentativo di truffa

E' pervenuta segnalazione in merito a persone che chiedono di entrare in casa con la scusa di essere stati mandati dal Comune di Vasto per effettuare controlli sul territorio, e chiedono di visionare dei documenti.

"Il Comune - si legge in una nota diramata dall'ufficio stampa di palazzo di città - non ha commissionato nulla del genere e pertanto si suggerisce di non aprire a chi si presenta a nome del Comune di Vasto. Contattate le forze dell'ordine".