3200 mattonelle all’uncinetto per il progetto dell’albero di Natale

E’ partito da circa un mese, da Silvia Del Prete e Andrea Buontempo, prima nella pagina Facebook “Sei di Vasto se…”, poi nel gruppo “L’albero all’uncinetto di Vasto”, il progetto di creare a Natale 2020 un grandissimo albero di Natale fatto di mattonelle all’uncinetto, così come a Trivento e in tante altre città. Un’idea insolita che ha riscosso un incredibile successo. Sono infatti 170 le persone che hanno dato il proprio contatto per aderire al progetto, ma sono molte di più le persone che stanno lavorando con grande entusiasmo al progetto, persone di varie città d’Italia, che hanno origini vastesi o che amano Vasto, alcune di queste oggi si sono incontrate nella sala parrocchiale di San Giuseppe e hanno consegnato agli organizzatori ben 3200 granny square di lana colorata.

Nessuno poteva immaginare che, questo che sembrava solo un sogno, potesse avere quest’adesione appassionata.

Le mattonelle, tutte diverse, sia nella forma che nei colori, hanno come elementi comuni: la dimensione 15 x 15 cm e l’ultimo giro con la lana o cotone verde. Anche le persone sono tutte diverse, sia per l’età che per la professione. Casalinghe, ma anche professioniste, ragazze, signore e donne anziane, alcune si conoscevano già, altre si sono conosciute oggi. Hanno in comune l’amore per l’uncinetto, per la lana colorata e il desiderio di far parte di un sogno molto ambizioso: regalare a Vasto un’istallazione colorata, grandissima, tutta all’uncinetto.

Ci sono già diversi sponsor che stanno finanziando il progetto, ma se ne cercano altri per poter acquistare la lana e la struttura portante dell’albero che sarà presumibilmente sistemato sia al centro storico di Vasto, vicino alla chiesa di San Giuseppe che sul pontile di Vasto Marina.

Tutte le uncinettine che sono interessate a collaborare o ad avere maggiori indicazioni possono contattare Andrea Buontempo su Facebook. Lo stesso possono fare coloro che hanno della lana riciclata da donare per il progetto e coloro che vogliono sponsorizzare il progetto.