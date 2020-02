Grande successo del mentalista Vastese Luca Menichelli al Darwin Day 2020

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si è tenuto il 12 febbraio un importante appuntamento al Museo Universitario di Chieti nel “Darwin Day 2020”, il compleanno di Charles Darwin, una conferenza spettacolo tra scienza e magia che ha visto in una vera e propria sfida il prof. Aristide Saggino, psicologo e docente ordinario nell’ateneo di Chieti-Pescara, e il mentalista Vastese Luca Menichelli, rispettivamente presidente e vicepresidente del gruppo locale CICAP.

L’appuntamento è stato introdotto da Luigi Capasso, direttore del Museo Universitario, e da Nicoletta Di Francesco, presidente WWF Chieti-Pescara con la presenza di Luciano Di Tizio, giornalista, nella funzione di “arbitro” dell’incontro.

In un vero e proprio mach tra Scienza e Magia si sono sfidati Aristide Saggino e Luca Menichelli, parlando di preveggenza, lettura del pensiero e telepatia, e, naturalmente, psicocinesi, vale a dire la possibilità di manipolare la materia con la mente, con la partecipazione molto attiva del pubblico. Ovviamente la sfida è stata vinta dalla Scienza!

Ogni anno tante sono le iniziative in tutto il mondo per le celebrazioni in onore di Charles Robert Darwin (1809-1882) nella ricorrenza della nascita del grande naturalista inglese .

A Chieti questo evento viene ininterrottamente proposto ogni anno dal 2014 per iniziativa del WWF Chieti-Pescara e del Museo universitario in collaborazione con la Sezione Abruzzo e Molise della Societas Herpetologica Italica, il Liceo Scientifico “Masci” e dall’edizione 2020 anche del Gruppo Abruzzo e Molise del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, di cui fanno parte i tre protagonisti della sfida.