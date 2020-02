Residence Rossetti in abbandono e fonte di pericoli: "Va messo in sicurezza"

Situazione di degrado, ma anche e soprattutto di pericolo, per il Residence Rossetti, mai completato ed in uno stato di assoluto abbandono che si protrae da anni tra via D. G. Rossetti e la Circonvallazione Histoniense.

Come emerge anche dal verbale del sopralluogo eseguito dalla Polizia locale e personale del Servizio “Programmazione, progettazione e realizzazione OO.PP.”, è attuale un " grave pericolo per la collettività " ed è per questo che il sindaco di Vasto, Francesco Menna , in più occasioni sollecitato, ha emanato l'ordinanza sindacale n. 52 del 13 febbraio 2020 con la quale intima, alla Società Immobiliare Litos s.r.l., di provvedere all’esecuzione di "idonei interventi volti al ripristino integrale della recinzione, impedendo l’accesso di persone all’interno dell’area in questione, nonché la pulizia dei luoghi e la verifica della stabilità della gru a torre in disuso da lungo tempo, e tutti gli interventi necessari a superare le condizioni di pericolo".

Il custode giudiziario del complesso edilizio dovrà provvedere entro 15 giorni dalla notifica dell’atto, alla eliminazione della situazione di pericolo provvedendo in particolare:

- alla chiusura della recinzione perimetrale del complesso edilizio per impedirne l’accesso da parte di terzi;

- alla complessiva messa in sicurezza del fabbricato;

- alla pulizia dell’area, in modo tale da renderla libera da vegetazione spontanea e da materiale di scarto;

- ad eseguire una verifica tecnica circa la stabilità e sicurezza della gru, producendo relativa certificazione o in caso di accertata instabilità, provvedere allo smontaggio della stessa.