Elio Baccalà è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Vasto

Elio Baccalà è stato eletto nuovo presidente del Consiglio comunale di Vasto con 12 preferenze della maggioranza di centrosinistra alla seconda votazione.

Il rappresentante di Patto per Vasto da oggi ricopre il ruolo che è stato svolto fino a qualche giorno fa da Mauro Del Piano.

“Sono onorato - ha detto Elio Baccalà - per questo incarico ricevuto dai colleghi consiglieri che hanno, con il loro voto, voluto accordarmi questo ruolo e a loro rivolgo un vivo e fervido ringraziamento, così come voglio ringraziare il consigliere amico Mauro del Piano che mi ha preceduto e con il quale voglio congratularmi per come ha saputo svolgere il compito a lui affidato.

Sono cosciente che il ruolo che andrò a rivestire è molto importante ed impegnativo, ruolo che per me sarà una dedizione, anzi, un dovere, poiché mi impone di essere imparziale nell’applicare il regolamento e nell’assicurare il buon andamento dei lavori”.

Elio Baccalà, professore in pensione, è stato eletto in Consiglio comunale per la prima volta nel 2011 e confermato nel 2016.