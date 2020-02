A fuoco l'auto di un dirigente comunale

Indagini aperte, dei Carabinieri della Compagnia di Vasto, sull'incendio di un'auto di proprietà di un dirigente del Comune di Vasto.

L'episodio ieri sera intorno alle 22, in via dei Conti Ricci, nei pressi dell'incrocio con via Madonna dell'Asilo, a poca distanza dalla sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco, con gli operatori intervenuti.

Il mezzo, un Suv Kia Sportage, è compromesso.