Concorso infermieri e ricorsi di alcuni candidati, rinviata la prova scritta dell'11 febbraio

La Commissione esaminatrice del concorso per 30 infermieri della Asl Lanciano Vasto Chieti, d’intesa con la Direzione strategica, prende atto dell’udienza fissata per il prossimo 21 febbraio dal Tar Pescara che si esprimerà in merito ai ricorsi presentati da alcuni candidati.

"L’Azienda sanitaria - si legge in una nota della Asl - non 'teme' i ricorsi nella sostanza, ma ritiene doveroso attendere la pronuncia del Tar prima di procedere come previsto".

La prova scritta già fissata per il prossimo 11 febbraio viene pertanto rimandata a data da definire, nel rispetto del regolamento del concorso e delle decisioni che i giudici amministrativi intenderanno assumere.