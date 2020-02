Vento forte, chiusa la Villa comunale dopo il cedimento di alcuni rami di alberi

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna ha disposto la chiusura al pubblico della villa comunale, dove a causa delle avverse condizioni meteorologiche si è verificato il cedimento di alcuni rami di alberi.

L’ordinanza è stata emessa poiché, per via del forte vento, si potrebbero determinare ulteriori situazioni di pericolo e per la necessità di svolgere i lavori di rimozione dei rami e la messa in sicurezza dell’area.