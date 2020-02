Anatomia patologica, reparto 'in difficoltà'

"Ci è stata segnalata la grave difficoltà in cui versa il reparto di Anatomia patologica dell’Ospedale San Pio di Vasto. Ci sono in servizio, infatti, solo due medici a fronte di tantissime richieste di prestazioni. I due medici non riescono nemmeno ad andare in ferie e questo da un anno quando è stato collocato a riposo il primario Dott. Umberto Pantalone.

Il fatto grave è che a causa dell’enorme carico di lavoro non riescono a fare il referto medico entro trenta giorni. Ciò ovviamente potrebbe comportare serie conseguenze per patologie particolari come quelle tumorali.

Chiediamo, quindi, al Direttore generale Thomas Schael e all’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, di provvedere immediatamente alla soluzione di questo problema".

Avv. Angela Pennetta

Presidente del comitato civico L’Arcobaleno